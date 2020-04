Lazio, Viviano: «Potrei andare a fare il secondo a Strakosha»

L’ex portiere della Sampdoria, durante la diretta Instagram di oggi, ha risposto ad una domanda sul suo possibile futuro alla Lazio

Emiliano Viviano ha vestito tante maglie diverse nel corso della sua carriera, ma al momento è svincolato.

Oggi ha partecipato ad una diretta Instagram con Riccardo Trevisani ed ha risposto ad una domanda sulla Lazio: «Andare a fare il secondo a Strakosha? Perché no. Potrei anche scegliere di ricoprire un ruolo così, che non ho mai fatto in vita mia, perchè non è facile e non tutti possono farlo. Poi con il carattere che ho può essere difficile pensare di avere Viviano come secondo».