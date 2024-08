Vitor Roque Lazio, pista NON PERCORRIBILE: quelle condizioni ESCLUDONO l’acquisto. Cosa è successo

Vitor Roque Lazio, una pista non più percorribile: quelle condizioni escludono l’acquisto del giocatore da parte del club biancoceleste

Come spiega il Corriere dello Sport oggi in edicola, la pista che porta all’acquisto di Vitor Roque non è più percorribile per il calciomercato Lazio, che dovrà così spuntare il suo nome dalla lista dei possibili acquisti per l’attacco.

Il brasiliano è arrivato al Barcellona dall’Athletico Paranaense in cambio di 30 milioni più altri 30 di bonus e i blaugrana, nonostante i problemi nel tesserarlo causa Fair-Play Finanziario, sarebbero disposti a cederlo solamente a titolo definitivo, non in prestito come chiedevano invece i capitolini. L’interesse per lui, continua il quotidiano, è da far risalire ai mesi di maggio-giugno.