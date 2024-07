Vitor Roque Lazio, il Barcellona pensa a due soluzioni

Vitor Roque Lazio, si allontana il brasiliano: il Barcellona valuta la permanenza o il prestito, ma soltanto nella Liga

Si allontana Vitor Roque dal calciomercato Lazio: il brasiliano del Barcellona sembra essere arrivato ad un bivio: come riportato da Sport, i blaugrana devono liberare spazio per i nuovi acquisti.

Per questo motivo al momento le opzioni sembrano essere due: la conferma nella squadra, con Flick che lo potrà così giudicare di prima persona oppure in prestito, ma rimanendo in Spagna: il Siviglia sembra la piazza ideale per la sua crescita.