Vitor Roque Lazio, la trattativa NON è semplice: ecco la POSIZIONE del Barcellona sul futuro dell’attaccante

L’ultimo nome per l’attacco della Lazio è quello di Vitor Roque, calciatore brasiliano classe 2005 di proprietà del Barcellona. Come riportato da Gianluigi Longari, però, la trattativa non è affatto semplice.

Infatti, il club blaugrana vorrebbe tenerlo in rosa almeno fino alla tournée negli Stati Uniti, per poi prendere una decisione ragionata e senza fretta. La Lazio attende alla finestra e, nel frattempo, sta provando a chiudere Mason Greenwood dal Manchester United.