Vitor Roque Lazio, APERTURA al prestito. E ci sono nuove FRIZIONI con il Barcellona: cosa sta succedendo

Vitor Roque Lazio, apertura al prestito da parte dello stesso giocatore che continua ad avere frizioni con il Barcellona: la situazione

Come spiegato da Sport, Vitor Roque non si è allenato con il Barcellona negli ultimi due giorni. Ieri ufficialmente per sintomi della febbre, mentre oggi la spiegazione più accreditata è che non gli sia stato accordato il permesso di allenarsi presso gli impianti del club blaugrana.

Il brasiliano resta un obiettivo del calciomercato Lazio, che può registrare l’apertura ad un’avventura in prestito da parte dell’entourage dello stesso giocatore. Un’opzione scartata solo fino a qualche giorno fa ma che, vista l’attuale situazione, è tornata in auge.