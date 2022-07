Visite mediche Casale: il nuovo difensore della Lazio è arrivato in Paideia per sottoporsi a tutti i test medici

Dopo una lunghissima trattativa, Nicolò Casale è pronto a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Lazio. La quadra con il Verona è stata trovata due giorni fa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per circa 10 milioni comprensivi di bonus. Il giocatore oggi farà le visite mediche prima di spostarsi sotto le tre Cime di Lavaredo e unirsi al ritiro della Lazio.

Ore 7.50 – Nicolò Casale è appena arrivato in Paideia per sostenere le visite mediche. Il difensore ha scattato qualche foto con alcuni tifosi presenti che lo aspettavano. Uno di questi gli ha chiesto quale numero di maglia avrebbe preso, pronta la risposta del neo biancoceleste: «Non lo so, quello che avevo lo scorso anno è occupato, devo decidere».