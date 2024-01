Visentin: «E' una vittoria importante e difficile da dimenticare, ci servirà...»

Visentin, la calciatrice biancoceleste esulta per la vittoria della Lazio di Grassadonia e rilascia queste parole

Intervenuta ai microfoni di Be.Pi.Tv al termine della roboante vittoria con il Ravenna, Visentin esulta per il successo e rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Sicuramente a livello personale è una giornata che non dimenticherò facilmente, per la squadra e per me sono contenta. Questi tre punti ci servono e soprattutto dobbiamo essere più cattive sotto porta e siglare ancora più gol che sono importanti

Tante le soluzioni in avanti, come la vivo? Come una giocatrice normale, questo è il calcio. La competitività c’è e quindi continuo a lavorare ogni giorno per questi momenti qua

Parma? Vale tantissimo, sia per la classifica sia per il nostro umore. Dobbiamo continuare così fino alla fine, ogni partita è importante a modo suo e dobbiamo solo crederci fino alla fine