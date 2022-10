Sarri, parla l'amico Virgili: «Verrebbe volentieri alla Fiorentina. Su Luis Alberto...»

Aurelio Virgili, grande amico del tecnico della Lazio Maurizio Sarri, ha svelato alcuni retroscena relativi al toscano

Ai microfoni di Radio Firenzeviola, Aurelio Virgili ha parlato così di Maurizio Sarri:

«Per Sarri sarebbe un sogno venire alla Fiorentina. Può sembrare antipatico agli occhi esterni, ma è una persona vera ed è un tifoso viola. Poi chiaro, professionalmente vuole fare il suo e domani vorrà vincere. Se a Sarri dai tempo come è successo a Napoli e come invece non hanno fatto alla Juve. Alla Lazio, nonostante una campagna acquisti non eccelsa, sta facendo un gran lavoro. Lui non chiede giocatori, ma dà indicazioni e li coinvolge se si adattano al suo modo di giocare. So anche quali sono le sue idee di giocatori, vedi Luis Alberto che per lui non è così confacente. Luis Alberto a me per esempio piace, poi Sarri vuole giocatori che facciano due tocchi e magari lui non è così adatto al suo gioco. A Firenze avrebbe fatto bene, poi ai tifosi sarebbe piaciuto».