Mirra: «La Lazio con Immobile dovrebbe fare pre-tattica»

Vincenzo Mirra, vice di Papadopulo alla Lazio nel 2005, ha commentato l’eventuale recupero di Immobile per il Derby con la Roma

Intervenuto a Lazio Style Radio, Vincenzo Mirra ha parlato così del possibile recupero di Ciro Immobile per il Derby di domenica pomeriggio:

«Se c’è anche il minimo dubbio sulle sue condizioni a mio avviso non deve giocare. Le ricadute possono avere conseguenze ancor più drastiche rispetto agli infortuni. Se dovesse andare in panchina significa che è pronto per giocare. Certo, si potrebbe pensare anche di portalo e non farlo entrare senza dichiararlo apertamente. Potrebbe essere una mossa in grado di mettere pressione alla Roma».