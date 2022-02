Italiano: «Piatek è più avanti di Cabral e si è visto contro la Lazio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vincenzo Italiana, intervenuto in conferenza stampa, è tornato sul dualismo Piatek Cabral citando la gara contro la Lazio: le sue parole

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato del dualismo tra Piatek e Cabral, prendendo come esempio la gara contro la Lazio. Le sue parole:

«Piatek è in grande crescita, gli allenamenti contano. Servono per migliorare, servono per entrare nei meccanismi di gioco. Piatek è molto più avanti di Cabral e lo si è visto nella partita con la Lazio. Abbiamo due attaccanti che si giocano sempre il posto, anche se chi fa doppietta magari ha più chances…».