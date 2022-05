Fiorentina, Italiano: «Europa? Vogliamo finire senza rimpianti»

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato della corsa all’Europa: i Viola vogliono chiudere senza alcun rimpianto

Intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha analizzato la corsa all’Europa:

«Lunedì dobbiamo essere tutti leader, tutti all’altezza della situazione: dobbiamo mettere in campo le nostre qualità e portare a casa 6 punti nelle ultime due giornate per avere almeno la coscienza pulita e per non avere rimpianti. Con la Roma abbiamo portato a casa il bottino pieno, in queste ultime due gara dobbiamo sbagliare il meno possibile. Dobbiamo cercare di finire in bellezza».