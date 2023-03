Vince in rimonta la nazionale spagnola contro la Svizzera: il giocatore biancoceleste impiegato nel match

Buone notizie per Gila e la Spagna U21, uscita vittoriosa in rimonta contro la Svizzera per 3-2.

Il giocatore della Lazio, partito inizialmente in panchina, è sceso in campo intorno al minuto 66, dando una mano in fase difensiva per il finale di gara blindando il risultato.