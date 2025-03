Viktoria Plzen-Lazio, definito il telecronista della partita

Condividi via email

Viktoria Plzen-Lazio, a poche ore dalla sfida europea l’emittente definisce coloro che commenteranno il match di questa sera

Archiviata l’importante vittoria di domenica con il Milan, questa sera la Lazio di Baroni torna nuovamente in campo per il match di Europa League con il Viktoria Plzen.

La gara in Repubblica Ceca vale gli ottavi di finale d’andata, e inizierà alle ore 21, sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Sky Go e sarà commentata dalla coppia Ciarravano e dall’ex biancoceleste Orsi.