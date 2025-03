Condividi via email

Viktoria Plzen Lazio, ecco quando il direttore di gara ha già incrociato i biancocelesti. I precedenti

Di seguito i precedenti con l’arbitro della sfida europea della Lazio contro il Viktoria Plzen.

PRECEDENTI– Sarà il secondo incrocio per Rumšas con biancocelesti (dopo il successo per 1-2 in casa del Celtic nella Champions League 2023/2024) e cechi (vittoria nei preliminari di UEFA Europa League 2020/2021).