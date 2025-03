Viktoria Plzen Lazio, nota ufficiale del club per i tifosi

Viktoria Plzen Lazio, di seguito il comunicato del club capitolino per i tifosi in vista della sfida di domani

Di seguito la nota della Lazio pubblicata sui propri canali ufficiali in vista della sfida di domani sera.

COMUNICATO– Si informano i tifosi biancocelesti in viaggio verso la Repubblica Ceca che in occasione della gara tra Viktoria Plzen e Lazio sono state disposte alcune limitazioni dalle autorità locali.

I tifosi della Lazio potranno visitare la città di Plzen, ma sono invitati a raggiungere il meeting point organizzato presso la birreria sita in Uprazdroje, a poca distanza dallo stadio, non oltre le ore 17:00 di domani 6 marzo 2025. La zona del meeting point è stata attrezzata per ospitare i tifosi in tutta sicurezza. Dal meeting point i tifosi potranno raggiungere il settore ospiti dello stadio in corteo.

È fatto assoluto divieto alla tifoseria di assembrarsi nel centro città di Plzen a partire dalle ore 17:30 di domani 6 marzo. La zona centrale della città è stata classificata come “no go zone” dalla polizia ceca.

Si ricorda inoltre che l’accesso alla tribuna principale è consentito ai soli possessori di biglietti omaggio o acquistati tramite i canali ufficiali della S.S. Lazio. Eventuali richieste di ingresso con biglietti di altro settore o acquistati attraverso canali diversi da quelli sopra descritti, saranno respinte.

In caso di emergenze la tifoseria potrà rivolgersi allo Slo della SS Lazio, Claudio Pinci, scrivendo alla mail slo@sslazio.it. In città saranno inoltre presenti rappresentanti delle forze dell’ordine italiane e una delegazione dell’ambasciata italiana a Praga. Sul sito dell’Ambasciata sono state pubblicate informazioni utili da attivare in caso di particolari criticità.