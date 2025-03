Viktoria Plzen Lazio, impresa eroica della squadra

Viktoria Plzen Lazio, ecco il giudizio sul tecnico dei capitolini dopo la vittoria in casa dei cechi. Il voto

Di seguito il voto dato a Marco Baroni dal Corriere dello Sport dopo la vittoria della Lazio conseguita contro il Plzen.

CORRIERE DELLO SPORT– «7. Un’impresa eroica. La Lazio ha un cuore e risorse enormi, in 9

contro 11 vince grazie a un capolavoro di Isaksen e alle parate di Provedel, ma tutto il gruppo merita la standing ovation per il modo in cui ha tenuto il campo in una serata complicata e senza troppe energie. Ora servirà molta attenzione all’Olimpico, non è finita»