Vignati ribadisce a Sportmediaset: «Samuele resta con noi, la Lazio non l’abbiamo più sentita»

Vignati, il dirigente del Torino ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara di coppa Italia dei granata parlando di Ricci

RICCI – Non abbiamo più sentito la Lazio. Per noi Samuele è un giocatore del passato, del presente e del futuro, è un grande orgoglio averlo qua perché è un ragazzo top. Per noi avere giocatori con questa professionalità ed attaccamento è importante. Penso che rimarrà quasi sicuramente al Torino, nel calcio non si sa mai ma sono convinto che starà con noi e farà una grande stagione