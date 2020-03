Lazio, momento di ricordi ieri per Bobo Vieri che ha parlato del periodo in cui giocava con Boksic

Momento amarcord per Bobo Vieri ieri ospite a Tiki Taka. L’ex biancoceleste, in diretta da casa sua, ha ricordato i tempo in cui giocava con Alen Boksic.

«Boksic era devastante, da 1 a 10 era forte 9 e mezzo. Velocità, tecnica, potenza: devastante in tutto. Uno dei giocatori più forti che abbia mai visto in vita mia».