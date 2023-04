Vieri: «Sarri ha detto una cosa giusta. Il campionato è falsato perché…». Le parole dell’ex giocatore sulle dichiarazioni del tecnico capitolino

Alla Bobo Tv Vieri è tornato sulle parole dette da Sarri dopo la partita tra Lazio e Torino. Ecco cosa ne pensa:

PAROLE– «Sai che gli allenatori non mi piacciono quando piangono, ma Sarri ha detto una cosa giusta. Ha detto che il campionato è falsato perché io gioco contro la Juve, so che è a -13 e gioco la partita a non perdere, a pareggiare così mi tengo la Juve a -13. Un allenatore ha diversi modi per giocare la partita. Una cosa è averla a 2 punti e gioca per vincere, una cosa a 13 punti e la voglio lasciare a 13 punti. Secondo me è giusto perché le gare vanno preparate in una certa maniera. Non si possono levare i punti per 4-5 mesi e poi li rimetti. La prepari diversamente se ce l’hai a 4-5 punti o a 13, perché poi non si capisce mai che c***o succede »