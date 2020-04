Lazio, Ronaldo e Vieri non dimenticano il 5 maggio

I due ex giocatori ricordano in diretta su Instagram la gara all’Olimpico contro la Lazio che gli fece perdere lo Scudetto nel 2002

«Fu vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza». Questa è la domanda che si pose Manzoni ne Il Cinque Maggio dedicato a Napoleone, ma fu anche la domanda che si posero molti tifosi della Lazio dopo il 5 maggio del 2002.

Nell’ultima partita di campionato, i biancazzurri vinsero contro l’Inter per 4-2 negandogli la gioia dello Scudetto ma i capitolini conclusero comunque sesti in classifica. Tramite una live su Instagram i campioni Vieri e Ronaldo hanno ricordato quell’episodio e non solo: «Abbiamo perso pure quello scudetto insieme il 5 maggio 2002. Deve esser stato il destino. È stata una bella batosta. La finale di Coppa Uefa del ’98 fu bellissima, la Lazio era fortissima. La rivedo ogni tanto, è una gran partita».