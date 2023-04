Vieri non ha dubbi: «Vlahovic? Alla Lazio sarebbe capocannoniere»

Vieri, l’ex attaccante della Lazio e della Nazionale esprime il suo parere sul giocatore serbo attualmente in difficoltà

Alla Bobo Tv Christian Vieri ha espresso il suo parere su Dusan Vlahovic, il quale vive un momento delicato nella Juventus sotto il punto di vista della realizzazione sotto porta

VLAHOVIC – «Vlahovic per me è super attaccante. Diamolo al Brighton, a qualche squadra spagnola che gioca e lui i gol li fa. Alla Juve è in difficoltà da quando è arrivato. Giocare nella Juve è diverso e sono d’accordo, però io lo sento spesso, ha grande voglia di lavorare, è frenetico perché non fa gol, gli arrivano poche palle. E se non fai gol poi diventi pazzo. Alla Fiorentina lui era devastante. alla Juve tranne Di Maria tutti fanno fatica. Campione o no? Non mi interessa, in un’altra squadra farebbe 20 gol. Alla Lazio vincerebbe la classifica capocannonieri».