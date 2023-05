Vieri non ha dubbi: «La Lazio riuscirà ad andare in Champions League»

Vieri, alla vigilia della partita contro il Lecce decisiva per la corsa Champions della Lazio, l’ex attaccante esprime il suo parere

Durante la diretta della Bobo Tv ha parlato Vieri, il quale ha fatto il punto della situazione in ottica Champions League soffermandosi sulla Lazio

PAROLE – Vedendo il Milan con la Cremonese, ho detto ‘la Lazio vince sicuro’ invece è successo tutto l’opposto. Forse ha un po’ troppa pressione perché siamo arrivati a un momento in cui la domenica si va in campo e si dice ‘oggi bisogna vincere per forza’ e quella parola ‘per forza’, crea agitazione, aumenta la pressione. Hanno fatto due partite non belle a Milano, ma secondo me le prossime tre le vince e andrà in Champions. E’ un casino ora entrarci, sono tutte lì