Vieri: «Il calcio italiano è cambiato, ora tutti giocano per vincere»

L’ex attaccante azzurro Vieri ha parlato del calcio italiano, evidenziando alcuni importanti cambiamenti

Christian Vieri, storico ex attaccante italiano che in carriera ha vestito anche la maglia della Lazio, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del calcio italiano evidenziandone alcuni importanti cambiamenti.

CALCIO ITALIANO – «Ora tutti giocano per vincere. Il calcio “all’italiana” di una volta non esiste quasi più e il campo fa nomi e cognomi, smaschera chi ha un gioco ancora stantio. Erano tantissimi anni che non c’era un campionato così difficile da capire. Ogni domenica una sorpresa: partite già vinte, altre già perse, e succede il contrario. Tutti chiacchierano e nessuno ci capisce nulla».