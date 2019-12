Vidic su Milinkovic: «Grande giocatore, il prossimo step è andare in un grande club»

Iscriviti gratis alla nostra Newsletter ISCRIVIMI Accetto la Privacy Policy

Vidic, l’ex difensore del Manchester United ha parlato del biancoceleste Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic è sempre più importante nella Lazio di mister Inzaghi. Il serbo sta dimostrando tutte le sue qualità ed è apprezzato non solo in Italia ma anche all’estero. L’ex centrocampista del Manchester United, Vidic, ha espresso il suo pensiero sul Sergente, come riporta Tuttomercatoweb.com.

«Ha qualità e lo ha già dimostrato. Adesso deve fare il salto, forse è arrivato il momento del prossimo step, magari andando in club con maggiori ambizioni e possibilità di vincere trofei. Ha grandi potenzialità, è un grande giocatore».