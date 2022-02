Osimhen: «Il mio attaccante italiano preferito è Immobile per questo motivo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante del Napoli Osimhen ha elogiato Ciro Immobile, indicandolo come miglior centravanti italiano e suo preferito

Victor Osimhen, bomber del Napoli, in una intervista a La Repubblica ha elogiato l’attaccante della Lazio Ciro Immobile:

«Attaccante italiano preferito? Immobile. Lo trovo straordinario. E lo ammiro. Sbuca sempre tra le difese, non si sa come ha il pallone tra i piedi, è sempre lì al momento giusto, magari non lo vedi, eppure eccolo improvvisamente tirare in porta. Fa sembrare tutto facile, soprattutto il gol. Un vero pirata»