Vice Immobile, risposte positive da Cancellieri ma non basta: le ultime

Calciomercato Lazio: Cancellieri sta convincendo come punta centrale, ma se parte Muriqi servirà un altro rinforzo

Nel ritiro di Auronzo di Cadore, Maurizio Sarri sta lavorando molto su Matteo Cancellieri per trasformarlo in una perfetta punta centrale da poter utilizzare come vice Immobile. Il neo arrivato in casa Lazio sta sorprendendo tutti, ma potrebbe non essere la soluzione all’assenza del sostituto del bomber biancoceleste.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Sarri sta valutando l’ex Verona ma reclama anche un’altra punta di ruolo per dare respiro a Immobile. Devono uscire Muriqi e Raul Moro e in questo caso Cancellieri diventerebbe l’alter ego di Felipe Anderson, mentre la dirigenza biancoceleste dovrà cercare un altro attaccante centrale.