Vice Immobile, tutto rinviato a giugno? E Mariano Diaz...

Il nodo del vice Immobile è uno dei temi più caldi di casa Lazio. Ma tutto potrebbe essere rinviato a giugno.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il nome caldo potrebbe essere quello di Mariano Diaz. Il giocatore, nel caso in cui non trovasse una sistemazione a gennaio, si libererà a zero e i biancocelesti avrebbero già sondato il terreno. Il sogno sarebbe il 18enne Moukoko, stella del Borussia Dortmund, destinato però al Bayern Monaco.

E per gennaio? Negli ultimi giorni è uscito fuori il nome di Bonazzoli. Per l’attaccante della Salernitana non ci sarebbero però le condizioni economiche, visto l’ingaggio di 1,5 milioni, con la metà che andrebbe pagato nei sei mesi della seconda parte di stagione. Nessun riscontro invece per Sallai.