Vicario Lazio, il portiere è in arrivo: Sarri lo considera al pari di Carnesecchi

Calciomercato Lazio: i biancocelesti stanno per chiudere il colpo Vicario dall’Empoli, nello scorso weekend il contatto decisivo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio potrebbe regalare a Sarri due portiere di primo livello: Vicario e Maximiano. Il portoghese arriverà infatti in prestito con diritto di riscatto, consentendo così ai biancocelesti di affondare il colpo anche per l’estremo difensore dell’Empoli.

Nel weekend, Lotito ha trattato a lungo con i toscani per arrivare a un accordo e adesso mancherebbe pochissimo per la fumata bianca: la Lazio offriva 10 milioni, gli azzurri ne chiedevano 15 e la quadra è stata trovata nel mezzo. E per Sarri, Vicario è un portiere top e lo considera al pari di Marco Carnesecchi.