Fiorentina, da Vicario a Gollini: anche la Viola cerca il nuovo portiere

Anche la Fiorentina cerca il suo portiere titolare: nell’elenco delle ipotesi ci sono Vicario, Gollini e Milinkovic Savic

Porte girevoli in Serie A. Non solo la Lazio, anche la Fiorentina è alla ricerca di un estremo difensore e – come riportato da Tuttosport – alcune candidature sono in comune.

Tra queste c’è ovviamente Vicario, che è ancora l’alternativa più forte a Carnesecchi; ma anche Gollini (avvicinato in passato) e Milinkovic Savic.