Vicario elogia Provedel: «Sa gestire benissimo il pallone...»

Vicario, il portiere dell’Empoli elogia l’estremo difensore biancoceleste soffermandosi sulla sua qualità di gestione del pallone

Intervistato da Dazn Vicario rilascia alcune dichiarazioni elogiando i suoi colleghi, soffermandosi in modo particolare su Provedel, ecco le sue parole

PAROLE – Prendo l’abilità del volo di Courtois. Di Gregorio è quello con i riflessi migliori. Velocità? In Serie A Maignan senza dubbio. Per la mira infallibile dico Provedel. Con il pallone tra i piedi è bravissimo. Da me prendo il senso di ragno e l’abilità del pararigori