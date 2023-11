Veseli: «Contro la Lazio la Salernitana deve giocarsi le sue carte. La vittoria…». Le parole dell’ex giocatore granata

Frederic Veseli andrà a Euro 2024 con la sua Albania. L’ex difensore della Salernitana ha ricordato il suo trascorso granata analizzando i problemi attuali della squadra di Inzaghi che sabato prossimo sarà impegnata all’Arechi contro la Lazio. Ecco le sue parole riportate da SalernitanaNews.

PAROLE– «Probabilmente serve migliorare di reparto. L’allenatore deve trovare equilibrio ed automatismi, la confusione finora non ha aiutato. Salerno deve avere, in campo, uno specchio della tifoseria sugli spalti. Ci vogliono giocatori che tengono tantissimo alla maglia, in questo momento chi conosce la piazza deve fare di più per trascinare gli altri ».

GARA CON LA LAZIO– «I giocatori nuovi hanno bisogno di tempo. I tifosi devono comprendere il momento e sostenere la squadra, i calciatori, allo stesso tempo, devono saper accettare le critiche. Contro la Lazio la Salernitana deve giocarsi le sue carte, una vittoria contro una grande può darti una grande spinta».