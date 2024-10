Verso Twente Lazio, Oosting si infuria con i suoi nello spogliatoio: la dinamica degli eventi. Cos’è successo

Verso Twente Lazio, il tecnico della squadra olandese si sarebbe rivolto ai suoi giocatori in modo molto severo

Questo giovedì sera il Twente affronterà la Lazio, e potrebbe anche essere un’occasione per rialzarsi dall’ultima partita di Eredivisie. Il tecnico Joseph Oosting che come riporta il Corriere dello Sport, si è infuriato con la sua squadra nell’intervallo della gara pareggiata 2-2 con l’RKC Waalwijk ultimo in classifica.



In particolare il tecnico si è lamentato per la mancanza di impegno mostrata e per l’ennesima occasione persa di risollevare una classifica che li vede già a 12 punti dalla vetta. Niente a che vedere infatti con quanto maturato in Europa League dove le prestazioni sono decisamente migliori. Per questo la partita di giovedì sera potrebbe essere dura per la Lazio.