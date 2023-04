Verso Spezia Lazio, le probabili scelte di Sarri

A quasi meno di 24 ore dalla sfida contro lo Spezia, ipotizziamo le scelte di formazione del tecnico biancoceleste

Domani sarà match day per la Lazio, pronta ad affrontare l’insidiosa trasferta in Liguria contro lo Spezia.

Non sembrerebbero esserci dubbi di formazione per Maurizio Sarri, che avrebbe intenzione di confermare in blocco la formazione uscita vincente dalla sfida con la Juventus: Provedel in porta, coppia centrale composta da Romagnoli e Casale, Hysaj e Marusic sulle fasce, centrocampo intoccabile con Cataldi, Luis Alberto e SMS, tridente pesante con Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile, con Pedro pronto alla staffetta con il bomber campano.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Gila, Patric, Radu, Pellegrini, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Romero, Pedro. All.: Sarri.