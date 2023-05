Verso Milan-Lazio, Zaccagni: l’ex Verona è partito con la squadra ma è in dubbio

Zaccagni, l’attaccante resta ancora in dubbio per la trasferta di Sansiro di domani ma è comunque partito insieme alla squadra

Ormai ci siamo l’attesa è finita, domani la Lazio tornerà in campo a Sansiro per confermare i tre punti ottenuti mercoledì contro il Sassuolo. Sarri però vola a Milano con un grattacapo non indifferente, visto che Zaccagni è a rischio. L’ex Verona è partito con i compagni verso la città lombarda, ma la maglia da titolare potrebbe spettare a Pedro.