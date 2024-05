Albertini su Immobile: «Ciro a Euro 2024? Ha sempre dimostrato questa cosa negli anni»

Albertini, l’ex calciatore del Milan e della Nazionale rilascia alcune dichiarazioni su Immobile e la possibile convocazione in Germania

In occasione del Premio Maestrelli ha parlato Demetrio Albertini, il quale ha espresso cosi il suo parere sulla possibile convocazione a Euro 2024 di Immobile

IMMOBILE – Non ho voluto fare l’allenatore per non avere questi problemi. Ciro è stato il nostro centravanti più importante negli ultimi anni. Tante volte è stato criticato ingiustamente. E’ tanto bello parlate degli assenti, Immobile ha sempre dimostrato il suo valore e ha meritato di vestire la maglia numero 9 della Nazionale per quanto fatto negli ultimi anni