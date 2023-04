Verso lo Spezia, infermeria svuotata: le ultime in casa Lazio

Arrivano buone notizie in casa biancoceleste riguardo la sfida contro i liguri

Buone notizie per Maurizio Sarri e la Lazio, in vista della sfida di venerdi sera contro lo Spezia di Semplici.

Il tecnico toscano potrà contare sulla rosa completa per la trasferta in Liguria. Sono da valutare le condizioni di Milinkovic Savic e Zaccagni, reduce da piccoli acciacchi nel post match contro la Juventus, ma niente di preoccupante da poter escludere una loro presenza in campo.