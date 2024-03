Verso Lazio-Udinese: ecco le quote del match

Archiviata la trasferta bavarese, Sarri dovrà preparare la sua Lazio al match di lunedì sera contro l’Udinese

Non sarà facile liberare la testa dopo l’eliminazione con il Bayern Monaco in Champions League, ma Sarri dovrà lavorare bene in vista di Lazio-Udinese, match che sarà fondamentale.

I biancocelesti infatti, dopo aver perso con Bologna, Fiorentina e Milan, devono tornare a vincere, per non perdere ulteriore terreno sulla corsa al quarto posto in classifica. La vittoria dei padroni di casa è offerta a quota 1.91, mentre il successo degli ospiti a 4.00 e il pareggio a 3.40