Lazio-Udinese: cosa può servire a Sarri per la svolta nei risultati

Ecco cosa bisogna aspettarsi dalla Lazio nel match di lunedì sera contro l’Udinese, assolutamente da vincere per i biancocelesti

Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern, e la sconfitta in campionato contro il Milan, Maurizio Sarri dovrà toccare le corde giuste dei suoi ragazzi per ottenere cattiveria.

Questo servirà infatti ai biancocelesti lunedì sera, per aggredire la partita e portare a casa tre punti davvero fondamentali per la classifica. Un pareggio, o peggio un’altra sconfitta, potrebbero allontanare in maniera definitiva l’obbiettivo quarto posto.