Verso Lazio Sassuolo, Luiz Felipe ha recupero ma è in ballottaggio: le ultime

Luiz Felipe ha recuperato dopo i problemi in Nazionale, ma resta in ballottaggio in vista di Lazio-Sassuolo

Vigilia di Lazio-Sassuolo e Maurizio Sarri ha ancora dei dubbi di formazione. Su tutti, il partner in difesa di Francesco Acerbi. Luiz Felipe è tornato ad allenarsi ieri in gruppo dopo i problemi in Nazionale ed è quindi da considerare arruolabile.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, l’italo-brasiliano resta in ballottaggio con Patric per un posto al centro del reparto arretrato biancoceleste.