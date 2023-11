Verso Lazio-Roma, Mourinho riflette: pronta una sorpresa a centrocampo per la stracittadina di domenica pomeriggio

Archiviata la sconfitta contro lo Slavia Praga, la Roma di Mourinho è tornata al lavoro per preparare la sfida di domenica contro la Lazio, con lo Special One che avrebbe in mente una sorpresa per la formazione da schierare.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Mou starebbe pensando alla pazza idea Renato Sanches dal primo minuto: il portoghese ha giocato pochi minuti ieri sera, ma le chance di vederlo in campo domenica crescono.