Verso Lazio Roma, Kristensen: «Nessuna paura della Lazio, match da vincere» Le parole del giocatore giallorosso

Intervistato da Sportmediaset alla vigilia di Lazio Roma, Rasmus Kristensen, ha parlato della sfida di domani:

«La Coppa Italia è un torneo che vogliamo onorare e inoltre la finale si giocherà all’Olimpico, è uno dei nostri obiettivi. Non vedo l’ora di giocare questa partita, l’ultimo è stato intenso ma l’ho vissuto dalla panchina. Questo è un grande match, è molto importante vincerlo. Siamo ottavi ma la classifica è corta e con qualche vittoria possiamo risalire verso la quarta posizione, tutto è ancora aperto. Non ho paura di nessuno, ma rispetto la qualità della Lazio. Se temessi qualcuno non potrei giocare. In generale dobbiamo mettere in mostra la nostra qualità per vincere la partita. Siamo in pochi, dobbiamo compattarci ancora di più come gruppo e combattere gli uni per gli altri, contro l’Atalanta lo abbiamo dimostrato. Il gruppo è l’unica soluzione. Giocare al meglio e crescere insieme, alla fine credo che andrà bene. Ovviamente c’è qualche defezione, ma alla fine conta lottare per i compagni»