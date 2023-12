Verso Lazio Inter, Zaccagni pronto a toccare un traguardo importante. Il dato riguardante l’esterno

Non un inizio d’anno formidabile per Mattia Zaccagni, che non sta ripetendo le grandiose gesta della passata stagione con la maglia della Lazio.

L’esterno, ancora a quota 2 reti in campionato, potrà toccare un traguardo importante proprio nel match contro i nerazzurri: saranno 100 le presenze del numero venti con l’aquila sul petto.