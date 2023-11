Verso Lazio Cagliari, Prati: «Il pareggio di oggi ci deve dare la carica per la prossima» Le parole del centrocampista rossoblu

Dopo l’1-1 del Cagliari contro il Monza, Matteo Prati, centrocampista dei rossoblu, ha parlato della prossima sfida, che vedrà la sua squadra affrontare la Lazio.

«Conosciamo la nostra forza, quello che possiamo dare in campo: questo pareggio ci deve dare la carica per la gara contro la Lazio. Da domani inizieremo a lavorare con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. Dobbiamo seguire questa strada, è quella giusta per raggiungere la salvezza»