Verso Lazio-Cagliari, guai per Ranieri: un centrocampista in forte dubbio per la Lazio. I dettagli in vista della gara di sabato

Marco Mancosu continua a non trovare pace e una forma fisica adeguata per il campionato di Serie A. Il centrocampista del Cagliari continua a soffrire al ginocchio operato in estate dove continua a sentire dolore che non gli permette di allenarsi in maniera continuativa ad alte intensità. Contro il Monza il forfait, non disponibile neanche per la panchina, ora la Lazio in vista con una gestione dei carichi di lavoro specifici per permettergli di recuperare parzialmente la condizione e tornare ad essere una pedina fondamentale per Ranieri… Nicolas Viola, in grande forma, permettendo.