Verso la Lazio, un rinforzo per Mazzarri in vista del match: trattativa chiusa per i campioni d’Italia, prossimi avversari dei biancocelesti

Buone notizie per il Napoli, che per sopperire all’emergenza in vista del match contro la Lazio, si è subito gettata sul mercato.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, i campioni d’Italia hanno chiuso per Leander Dendoncker, centrocampista dell’Aston Villa. Mancano solo le firme e sarebbero già state fissate le visite mediche.