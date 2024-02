Verso la Lazio, situazione infortunati in casa Atalanta: le ultime da Zingonia per la Dea

Novità importanti per quanto riguarda l’Atalanta in vista della gara casalinga contro la Lazio, soprattutto sul fronte infortuni. Ecco le ultime dal Centro Bortolotti di Zingonia dopo l’ultimo allenamento.

Se da una parte non ci sono particolari novità su Koopmeiners e Hien (il primo ha svolto lavoro individuale in palestra e il secondo terapie), invece Adopo oggi è stato a riposo causa lombalgia. Appuntamento a domani per la seduta pre match.