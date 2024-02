Verso la Lazio, Ranieri può recuperare un titolare per il match: le ultime da casa Cagliari

Mira a smaltire l’infortunio rimediato alla caviglia il giovane centrocampista Ibrahim Sulemana, una delle varie gemme grezze alle dipendenze di Claudio Ranieri. Arrivano delle comunicazioni ufficiali dalla seduta del CRAI Sport Center circa il ghanese classe 2003.

L’ex giocatore dell’Hellas Verona, assente a Roma a causa di una distorsione, vuole recuperare per la 24a giornata. Oggi ha continuato a svolgere del lavoro personalizzato per liberarsi del problema fisico che l’ha impedito finora. Spera di riuscire a strappare un posto tra i convocati del Cagliari per la sfida con la Lazio di Maurizio Sarri