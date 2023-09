Verso la Lazio, Pogba e Gatti recuperano per il match? Le ultime sulle condizioni dei giocatori della Juventus

Dopo la sosta sarà tempo per la Lazio di fare visita alla Juventus. che dopo la trasferta di Empoli, ha visto Federico Gatti e Paul Pogba con qualche problema fisico.

Come riferito da Romeo Agresti di Goal.com, per Gatti è questione di pochi giorni e contro la Lazio sarà disponibile. Pogba, che ha iniziato già l’iter riabilitativo, verrà valutato di giorno in giorno.