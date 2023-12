Verso la Lazio, ostacolo Olimpico per il Frosinone: il dato non aiuta Di Francesco. La stastistica

Prossima avversaria della Lazio, il Frosinone di Di Francesco si prepara ad affrontare i biancocelesti venerdì 29 dicembre allo stadio Olimpico.

Trasferte sempre difficili per il club ciociaro, che non ha dalla sua numeri interessanti lontano dallo Stirpe: nelle ultime 6 partite fuori casa, sono arrivate 0 vittorie in campionato, eccetto l’exploit del Maradona, in Coppa Italia.