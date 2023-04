Verso la Lazio, Nikolaou: «Vogliamo fare punti»

Arrivano le parole del difensore dello Spezia, in procinto di sfidare la Lazio nella prossima giornata di campionato

Dimitrios Nikolaou ha gia la testa al prossimo impegno dello Spezia contro la Lazio.

Il difensore dei liguri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn sul prossimo match

LE PAROLE– «Abbiamo fatto una partita bella, aggressiva, cattiva, come dobbiamo essere sempre. Siamo contenti per il punto ma potevamo vincere alla fine, ora dobbiamo avere testa per venerdì, dove c’è una partita importante in cui vogliamo fare punti. Noi scendiamo in campo sempre per vincere, poi come va la partita non lo sappiamo e dobbiamo essere svegli e capire i momenti. Se si prende un punto importante siamo contenti, ma vogliamo sempre vincere»